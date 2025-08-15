Haberler

Zonguldak’ta Orman Yangını Södürüldü

ZONGULDAK’TA ORMAN YANGINI MÜDAHALESİ

Zonguldak’ın Terakki Mahallesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin hızlı bir şekilde harekete geçmesine sebep oldu. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda aniden çıkan yangının nedeni belirsizliğini koruyor.

DUMAN İHBARI VE MÜDAHALE

Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil servisine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirilerek, hızlı bir müdahale için çalışmalara başlandı. Gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin söndürülmesini sağladı.

