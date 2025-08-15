Haberler

Zonguldak’ta Orman Yangınları Söndürüldü

İKİ NOKTADA YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ

Zonguldak’ta, iki farklı noktada meydana gelen orman yangınları kontrol altına alındı. Merkez ilçeye bağlı Terakki Mahallesi’nde, Adnan Kahveci Sokak’taki ağaçlık alanda, henüz net bir sebep belirlenemeden yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri anında müdahale etti.

ULUTAN BARAJI MEVKİSİNDEKİ YANGINA MÜDAHALE

Ulutan Barajı çevresindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Bu yangına ilk müdahale, olay yerindeki güvenlik görevlileri tarafından gerçekleştirildi. Ardından, yangının büyümemesi için Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ile Zonguldak ve Kozlu belediyeleri itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi ve yangın başarılı bir şekilde söndürüldü. Her iki yangında, yaklaşık olarak 2 hektarlık orman alanının zarar gördüğü belirlendi.

