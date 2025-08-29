Zonguldak’ta otomobil kazası; 4 yaralı

KAZA VE YARALILAR

Zonguldak’ta bir otomobilin freni boşalması sonucu meydana gelen kazada dört kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza Meşrutiyet Mahallesi Liman Evler mevkiinde gerçekleşti. Rüzgarlımeşe yönünden kent merkezine doğru seyir halindeki C.Ö. (65) idaresindeki 34 FKM 624 plakalı otomobilin frenleri çalışmadı. Kontrolden çıkan araç, 67 AAB 567 ve 67 ABC 848 plakalı otomobillere çarptıktan sonra bir duvara çarparak durabildi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kaza sonucunda sürücü C.Ö. ile beraber S.A. (92), A.B. (61) ve N.K. (55) yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kazayla ilgili olarak polis soruşturma başlattı. Olayın detayları ve kaza anının nedenleri araştırılıyor.