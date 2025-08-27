Zonguldak’ta Otomobil Yayalara Çarptı

YAŞANAN KAZADA ÜÇ YARALI

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarpan otomobil sonucu üç kişi yaralandı. Zonguldak-Kozlu sahil yolunda seyir halindeki E.Ç. (24) yönetimindeki 34 NGH 784 plakalı otomobil, B.N.İ. (27) ve İ.T. (25) isimli yayalara çarptı. Kazada, yaralanan yayalar ve otomobildeki yolcu D.Ç. sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE MÜDAHALE ETTİ

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.