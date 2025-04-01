Zonguldak’ta Polis ve Jandarmadan Geniş Denetim

ZONGULDAK’TA GÖZALTILAR VE DENETİMLER

Zonguldak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı, 24-30 Mart 2025 tarihleri arasında kapsamlı uygulamalar ve denetimler gerçekleştirdi. Bu çalışmalar sonucunda birçok suç unsuru ele geçirildi ve aranan şahıslar yakalandı. Yapılan denetimler çerçevesinde, hapis cezası bulunan 40 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında, 5 yıl hapis cezası olan 16 kişi, 5-10 yıl cezası bulunan 1 kişi ve 10 yıl üzeri cezası olan 23 kişi yer aldı. Ayrıca ifadesi alınmak üzere aranan 14 şahıs da gözaltına alındı. Böylece toplamda 54 şahıs yasal mercilere sevk edildi.

KAÇAK MADEN İŞLETMELERİNE DENETİM

Zonguldak’ta maden ocaklarına yönelik yapılan 12 denetim ile kaçak işletmeler mercek altına alındı. Bu denetimler neticesinde, 7 ihbar değerlendirilerek 6 ocak kapatıldı. Yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler arasında “5 adet dinamit, 7 adet vagon, 1 adet hava pompası, 190 metre ray ve 4 adet vinç” yer aldı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen 14 operasyonda çok sayıda madde ele geçirildi. Bu operasyonlar sonucunda 2 kişi tutuklandı ve 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında “4,36 gram metamfetamin, 1,26 kilogram kokain, 98,59 gram bonzai, 6 gram kenevir tohumu, 19,33 gram esrar, 103 gram kubar esrar, 27 adet ecstasy, 12 adet uyuşturucu hap (Papp), 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız silah ve nakit 15.700 TL” yer aldı. Ayrıca öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla 110 okul çevresinde denetimler yapıldı. Bu denetimlerde 567 kişi sorgulandı, 26 metruk bina incelendi ve 82 umuma açık yer kontrol edildi. 125 servis aracı da denetimden geçirildi.

TRAFFİK GÜVENLİĞİNE YÖNELİK UYGULAMALAR

Trafik güvenliği için yapılan 681 uygulamada 20.308 araç denetlendi. Ekipler tarafından 14.154 kişi sorgulandı ve kurallara uymayan sürücülere cezai işlem yapıldı. Son bir hafta içinde yapılan denetimlerde 11 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 yivli-yivsiz tüfek ve 12 tüfek fişeği ele geçirildi. Düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen 2 uygulamada toplam 175 kişi sorgulandı. Bu kişilerin 20’sinin yabancı uyruklu olduğu belirlendi ve gerekli işlemler yapıldı. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, kentte huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüreceklerini bildirdi.