Zonguldak’ta Ramazan Bayramı Namazı Kılındı

ZONGULDAK’TA BAYRAM NAMAZI KILINDI

Zonguldak’ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram namazı icra edildi. Vatandaşlar camilere akın ederek yoğun bir katılım sağladı. Kentin en simgesel camisi olan Uzun Mehmet Camii’nde yapılan vaazların ardından bayram namazı kılındı ve tekbirler getirildi.

BAYRAM HUTBESİNDE ANLAMLI MESAJLAR VERİLDİ

Hutbede, “Bugün bayramdır. Bayramlar, anne ve babamızdan, akraba ve dostlarımızdan, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizden uzaklatığımız günler değildir. Bilakis bayramlar; varlık sebebimiz olan anne babamızın varsa ihtiyaçlarını giderme, ellerini öpüp hayır dualarını alma günleridir” denildi. Ayrıca, bayramların “hayatın yükünü birlikte omuzladığımız tatlı dil ve güler yüzümüz, göz nuru evlatlarımıza ilgi ve şefkatimizi sunma günleri” olduğu vurgulandı.

Muhtaçların, hasta ve yaşlıların kapısını çalma, yetim ve öksüzlerin başlarını okşama, onların ihtiyaçlarını giderme fırsatları hatırlatıldı. Bunun yanı sıra, “Aziz şehitlerimizin, ahirete göç eden kahraman gazilerimizin ve ebediyete irtihal eden geçmişlerimizin kabirlerini ziyaret ettiğimiz, onları hayırla yad ettiğimiz rahmet ve dua günleri” ifadesi ile bayramın anlamı pekiştirildi. Bayram namazı sonrasında, vatandaşlar birbirleri ile bayramlaşarak Ramazan Bayramı’nın güzelliklerini paylaştı.