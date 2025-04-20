Zonguldak’ta Renkli Gelin Alma Anları

GELİN ALMA MERASİMİ RENGARENK GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Zonguldak’ta gerçekleşen gelin alma merasimi oldukça dikkat çekici anlara ev sahipliği yaptı. İnağzı Mahallesi’nde gerçekleşen olaylar, Metin Arvas ile Seher Ayyıldız’ın nişanlarını kutlarken yaşandı. Merasim esnasında damadın arkadaşı Şakir Kandemir, geleneksel bir uygulama olarak gelin arabasının yolunu sopayla kesti.

DAMADIN AĞABEYİ DEVREYE GİRDİ

Eğlenceli anların yaşandığı gelin alma merasiminde, Kandemir arabanın geçişine izin vermedi. Yolun açılmasını sağlamak amacıyla damadın ağabeyi müdahale etti. Ağabeyin verdiği bahşişin ardından Kandemir, yolu açarak aracın geçişine izin verdi. Alınan bahşiş, merasime katılan çocuklara verildi ve bu anlar amatör kameralarla kaydedildi.

Zonguldak’taki bu geleneksel merasim, katılımcılar arasında keyifli anlar yaşattı.