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Zonguldak’ta Sahipsiz Kedi Kurtarıldı

KEDİ KURTARMA OPERASYONU

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir pencerenin arasına sıkışan sahipsiz bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ali Alp Caddesi Çıkmaz Sokak’ta yaşayan çevre sakinleri, boş olan bir evin penceresine kedinin sıkıştığını fark edince durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ DURUMA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan itfaiye ekipleri, merdivenli itfaiye aracı kullanarak kediyi sıkıştığı noktadan kurtardı. Kurtarılan yaralı kedi, veteriner hekim tarafından tedavi altına alındı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kedi, sağlığına kavuşmak üzere gerekli bakıma alındı.

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