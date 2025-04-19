Zonguldak’ta, Sanıkları İlgilendiren Karar Açıklandı.

AFGAN MADENCİNİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ YARGILAMA SONUCU

Zonguldak’ta bir Afgan madencinin cesedinin yanmış halde bulunmasıyla ilgili olarak yargılanan sanıklar hakkında gerekçeli karar açıklandı. 2023 yılının Kasım ayında merkez Kırat Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yanmış şekilde bulunan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani’nin ölümüyle ilgili davada, 6 sanığın yargılaması Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tamamlandı.

CEZA VERİLEN SANIKLARIN DURUMU

Duruşmada, 3’ü tutuklu olmak üzere toplam 6 sanık yargılandı. Tutuklu sanıklar Enver G. ve Hakan K., “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 5 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer tutuklu sanık A.A., “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Tutuksuz yargılanan sanıklar E.D. ve S.K. ise aynı suçtan 2’şer yıl hapis cezası ile cezalandırıldı. Son olarak A.Ç., olayın aydınlatılmasına yardımcı olduğu için 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

MAHKEMEDEN GEREKÇELİ KARAR

Mahkeme heyeti, gerekçeli kararında sanıkların kasten öldürme suçunu işlediği iddialarına yönelik Yargıtay kararlarına atıfta bulundu. Tanık beyanlarının yanı sıra sanıkların maktulle arasında bir husumet bulunmadığını vurguladı. Adli Tıp Kurumu raporlarına göre, Nourtani’nin böbreğinin vücudunda olduğu ancak organlarının yanma sonucu birbirine yapıştığı tespit edildi. Bu nedenle, böbreğin alındığına dair iddiaların somut delillere dayanmadığı ifade edildi. Nourtani’nin ölüm anıyla ilgili kesin bir tespit yapılamadığı, ölüm zamanının 09.11.2023 ile uyumlu olduğu ancak detayların belirlenemediği kaydedildi.

DELİL KARARTMA SUÇU VE CEZA İNDİRİMİ

Gerekçeli kararda, cesedi yaktığını itiraf eden sanık Ahmet A.’nın eylemi “delil karartma suçu” olarak değerlendirildi. Olayın vahşi niteliği nedeniyle üst sınırdan ceza verildiği belirtildi. Ayrıca, sanıkların pişmanlık göstermemesi ve suçun işleniş şekli göz önünde bulundurularak, cezalarda herhangi bir indirim yapılmadığı ifade edildi.