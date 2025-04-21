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Zonguldak’ta Soruşturma, 10 Şüpheli Mahkemeye Sevk Edildi

DEVREK BELEDİYESİ SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Zonguldak’ta, Devrek Belediyesi’nin eski çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen ‘Usulsüzlük, zimmete para geçirme ve ihaleye fesat karıştırma’ soruşturması kapsamında, 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından, söz konusu kişiler mahkemeye yönlendirildi.

KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMA VE TUTUKLAMA KARARLARI

Mahkemede yapılan değerlendirmeler neticesinde, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eski Belediye Başkanı Çetin Bozkurt hakkında bir ev hapsi kararı verildi, eski İnsan Kaynakları Müdürü Tuncay Ulupınar ise tutuklandı. Bu gelişmelerin ardından, ev hapsine alınan Bozkurt, adliye önünde bekleyen destekçileri tarafından alkışlarla karşılandı. Bekleyen grup, ‘Hepimiz Çetin’iz’ ve ‘Çetin Başkan’ sloganları attı.

Haber: Aytaç ÖZTÜRK/DEVREK(Zonguldak)

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