Zonguldak’ta Taksi Aydınlatma Direğine Çarptı

KAZA ANININ DETAYLARI

Zonguldak’ın Alaplı Plajlar mevkiinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir ticari taksi sürücüsü, orta refüjde yer alan aydınlatma direğine çarptı. Bu kazada sürücü yaralanıyor. Kaza, saat 12.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Alaplı’dan Akçakoca yönüne giden İsmail K. kontrolündeki 67 T 5016 plakalı otomobil, kayganlaşan yol nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, çalılara çarpıp nihayetinde durabildi.

Kazada, ticari takside yolcu olarak bulunan Selin A. yaralandı. Olayı gören çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri hızlıca sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

KAZA SONRASI İŞLEMLER

Öte yandan, kaza geçiren ticari taksi çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazanın nedenleriyle ilgili olarak inceleme başlatıldı.