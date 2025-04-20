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Zonguldak’ta Taksi Denetimleri Sürüyor

YOĞUN DENETİM SÜRÜYOR

Zonguldak’ta, ticari taksilerin yanı sıra şehirde yolcu taşımacılığı yapan araçlar üzerine ekiplerin yoğun denetim çalışmaları devam ediyor. Zonguldak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelindeki bu araçlara yönelik kapsamlı denetimlerini sürdürmekte.

TAKOGRAF KONTROLLERİ YAPILIYOR

Yolcu taşımacılığı yapan araçlarda, özellikle ticari taksilerin takograf kayıtları dikkatli bir şekilde inceleniyor. Kapasite üstünde yolcu taşıdığı tespit edilen sürücülere ise cezai işlemler uygulanmakta. Ayrıca, gerçekleştirilen denetimlerde alkol kontrolleri de yapılmakta. Ekiplerin, bu denetimlerini önümüzdeki dönemde daha da artıracağı, yolcu güvenliği ve trafik disiplini açısından özel bir hassasiyet göstereceği öğrenildi.

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