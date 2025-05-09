Zonguldak’ta Tarım Kontrolleri Devam Ediyor

MEYVE AĞAÇLARINDA KONTROLLER DEVAM EDİYOR

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, şehir genelindeki meyve ağaçlarında zirai don ve hastalık zararlılarıyla ilgili kontrollerin sürdüğünü duyurdu. Müdürlükten yapılan açıklamada, görevli personelin sahada aktif olarak çalışmalara devam ettiği ifade edildi. “Bitki sağlığının korunması, don sonrası yapılacak işlemler ve üreticilere yönelik bilgilendirmeler titizlikle yürütülüyor” şeklinde bilgi verildi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İÇİN EĞİTİM VE YÖNLENDİRME

Ayrıca yapılan paylaşımda, “tarım sahada” etiketiyle sürdürülebilir tarım için yapılan kontrollerin kesintisiz devam ettiği vurgulandı. Çiftçilere yönelik eğitim ve yönlendirme çalışmalarının da devam ettiği belirtildi. Bu çalışmalar, meyve ağaçlarının sağlığı için büyük önem taşıyor.