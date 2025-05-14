Zonguldak’ta Temsili Asker Uğurlama Yapıldı

ÖZEL BİREYLER İÇİN ANLAMLI ETKİNLİK

Zonguldak’ta, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde özel bireyler için gerçekleştirilen temsili asker uğurlama konvoyu, duygusal anlar yaşattı. Zonguldak Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nden hizmet alan bireylerin, hayalini kurduğu askerlik görevi, sembolik olarak gerçekleşti. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, temsili askerlik töreni öncesinde şehir merkezinde büyük bir asker uğurlama konvoyu yapıldı.

DUYGUSAL ANLAR VE BİRLİK DUYGUSU

Türk bayraklarıyla donatılmış araçların yer aldığı konvoy, siren sesleri eşliğinde şehirde bir kortej oluşturdu. Engelli bireyler, askerlik coşkusunu gururla yaşadı. Konvoy boyunca araçlardan el sallayan temsili askerler, çevredeki vatandaşlar tarafından coşkuyla alkışlandı. Aileler de bu törende duygusal anlar yaşarken, etkinlik bir arada durmanın, birlik ve beraberliğin, ayrıca toplumsal dayanışmanın önemli bir sembolü haline geldi. Etkinliğe katılanlar, bu anlamlı konvoyun özel bireylerin hayatında büyük bir yer edindiğini belirtti.

ANLAMLI BİR ADIM ATIYORUZ

Asker olma hayali kuran bireyler, bu sembolik etkinlik sayesinde unutulmaz bir gün yaşadı. Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri ise, “Bu özel günde, engelli bireylerimizin hayalini kurdukları askerlik görevine sembolik de olsa adım atmalarını sağlayan bu konvoy, sadece bir tören değil; aynı zamanda herkesin eşit haklara sahip olduğu bir toplum ideali için atılmış anlamlı bir adımdır” ifadelerini kullandı.