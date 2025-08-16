Zonguldak’ta Tırpan Ücretleri Rekor Kırdı

ZONGULDAK’TA TIRPAN ÜCRETLERİ REKOR YÜKSEKTE

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde fındık hasadının başlamasıyla birlikte tırpan ücretleri büyük bir artış gösterdi. Hasat öncesinde 4.500 TL olan günlük tırpan fiyatları, hasat döneminin başlamasıyla birlikte 6.000-7.000 TL’ye kadar yükseldi. Fındık bahçelerinde ot temizliği, verimli bir hasat için hayati öneme sahip. Ancak, artan iş gücü talebi, tırpan ustalarının ücretlerini neredeyse iki katına çıkardı.

ÜRETİCİLER FIRSATÇILIKTAN ŞİKAYETÇİ

Üreticiler, tırpan ücretlerindeki artışı “fırsatçılık” olarak değerlendiriyor ve TMO’nun belirlediği 200 TL’lik fındık alım fiyatının, bu maliyetler karşısında üreticiyi zarara uğrattığını ifade ediyor. Alaplı’da üretim yapan bir çiftçi, “Hasat başlamadan önce 4.500 liraya anlaşıyorduk. Şimdi fiyat 7.000 liraya çıkıyor. Mazot, gübre, ilaç zaten cep yakıyor. 200 TL’lik fiyatla bu masrafları karşılamak imkansız” diyor.

MALİYETLER ÜRETİCİYİ ZORLUYOR

Tırpan ücretlerindeki artışa ek olarak, hasatta çalışacak işçilerin yevmiyeleri de oldukça yüksek. Bu durum, sezon sonunda üretici kazancını neredeyse sıfıra indiriyor. Üreticiler, alım fiyatlarının maliyetler dikkate alınarak güncellenmesini talep ediyor.