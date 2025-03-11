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Zonguldak’ta Trafik Denetimleri Devam Ediyor

Zonguldak’ta trafik denetimleri devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, Fevzipaşa Caddesi’nde denetim gerçekleştirdi. Bu kapsamda motosiklet, taksi, minibüs, ticari eşya ve yük taşıyan araçlar kontrol edildi, sürücülerin belgeleri incelendi.

TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN DENETİM

Kontrol noktasında durdurulan sürücü Celal Kızılsu, “Devamlı kontrol olursa daha iyi olur. Ehliyet, ruhsat gibi evraklarımıza bakıyorlar. Benim evraklarımda bir eksiklik yok” şeklinde görüş bildirdi. Gün boyunca sürecek olan uygulamada, trafik güvenliğini artırmak ve kural ihlallerinin önüne geçmek hedefleniyor.

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