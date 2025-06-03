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Zonguldak’ta Trafik Denetimleri Yoğunlaştırıldı

TRAFİK DENETİMLERİ ARTIRILDI

Kurban Bayramı’na yaklaşırken Zonguldak’ta trafik denetimleri artırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı bölgelerinde uygulama yapıyor. Bayram öncesi alınan güvenlik tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde sürücüler durdurularak “ehliyet, ruhsat, emniyet kemeri, araç muayenesi ve sigorta” kontrolleri yapılıyor.

CEZALAR UYGULANDI

Ayrıca Genel Bilgi Taraması (GBT) da dahil, belgeleri eksik olan sürücülere cezai işlem uygulanıyor. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram süresince şehir genelinde denetimlere aralıksız devam edeceğini belirtiyor. Denetimlerin özellikle şehirlerarası yollarda ve kavşak noktalarında yoğunlaştırılacağı kaydediliyor.

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