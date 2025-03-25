Zonguldak’ta Ucuz Balık Fırsatı Sürüyor

BALIK FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Zonguldak’taki balıkçı esnafı Oktay Ertürk, sezonun son günlerine yaklaşmasıyla balık fiyatlarında bir düşüş yaşandığını aktardı. Ertürk, mezgitin bolluğu sebebiyle kilosunu 100 liradan sattıklarını söyledi. Mezgit avının halen devam ettiğini vurgulayan Ertürk, “Yine uygun fiyatlı. Tirsiyi 70 liradan, istavriti ise 150 liradan satıyoruz. Mezgitte şu anda ucuzluk var. Bu durum bir 10-15 gün daha devam edecek ve ardından sezon kapanacak” dedi.

SEZONU UYGUN FİYATLARLA KAPATMAK

Bu yılki sezonu uygun fiyatlarla kapatacaklarını belirten Ertürk, “Bu seneki sezonda buna da şükür diyoruz. Halka bedava balık yedirdik, seneye de uygun balık yedireceğiz” ifadesini kullandı. Balıkçılar, sezonun son günlerinde vatandaşların uygun fiyatlardan balık alabilmesi için bu fırsatı değerlendirmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.