Zonguldak’ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

POLİS OPERASYONU SONUCUNDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Zonguldak’ta gerçekleştirilen bir polis operasyonunda, 1 kilogram kokain ve başka uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Söz konusu operasyon doğrultusunda yakalanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Devrek ve Karadeniz Ereğli ilçelerinde geniş çaplı bir narkotik operasyonu yaptı.

ŞÜPHELİLER VE ELE GEÇİRİLEN MADDENİN DETAYLARI

Bu operasyon sırasında dört şüpheli yakalandı ve toplamda 1 kilo 26 gram kokain, 2 gram sentetik kannabinoid ile 2 bin 500 TL nakit para ele geçirildi. “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak” suçlamasıyla gözaltına alınan E.B., T.S.M. ve E.K., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.