Zonguldak’ta Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama

ZONGULDAK’TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Zonguldak’ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, il merkezi ile Ereğli ve Alaplı ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

YAKALANAN HAP VE SİLAHLAR

Operasyonlarda toplamda 112 gram sentetik kannabinoid, 83 adet extacy hap, 50 gram metamfetamin, 47 gram kokain, 70 mililitre sentetik sıvı, 2 kuru sıkı tabanca ve 28 kuru sıkı mermisi ele geçirildi. Elde edilen bulgular, uyuşturucu ticaretinin boyutunu gözler önüne serdi.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden F.A, T.Ü, S.Y, İ.G ve S.Y, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak” suçuyla tutuklandı. Bu durum, ildeki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam ettiğini gösteriyor.