Zonguldak’ta Uyuşturucu ve Silah Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

ZONGULDAK’TA OPERASYON YAPILDI

Zonguldak’ta emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda çok sayıda tabanca, fişek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan üç şüpheliden birinin tutuklanmasıyla sonuçlandı. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasadışı silah ve mühimmat ticaretini önlemek amacıyla harekete geçti.

SİLAH TİCARETİ YAPILAN İKAMETLERDE ARAMA YAPILDI

Silah ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler Ö.K. (39), T.T. (44) ve M.A. (46) isimli kişilere ait üç ayrı ikamet ile iki araçta detaylı arama gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda; 10 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet 36 kalibre fişek, 9 adet 9 mm fişek, 1 adet av tüfeği, 5 adet şarjör ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilere, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan tahkikat başlatıldı.

Gözaltına alınan Ö.K. ve M.A.’nın sorgulamalarının ardından, T.T. ifadesinin akabinde KOM Şube Müdürlüğü tarafından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan Ö.K. ve M.A., Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevkedildi. Mahkemeye çıkarılan M.A. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Ö.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.