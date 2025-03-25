Haberler

Zonguldak’ta Uyuşturucu ve Silah Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

ZONGULDAK’TA OPERASYON YAPILDI

Zonguldak’ta emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda çok sayıda tabanca, fişek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan üç şüpheliden birinin tutuklanmasıyla sonuçlandı. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasadışı silah ve mühimmat ticaretini önlemek amacıyla harekete geçti.

SİLAH TİCARETİ YAPILAN İKAMETLERDE ARAMA YAPILDI

Silah ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler Ö.K. (39), T.T. (44) ve M.A. (46) isimli kişilere ait üç ayrı ikamet ile iki araçta detaylı arama gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda; 10 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet 36 kalibre fişek, 9 adet 9 mm fişek, 1 adet av tüfeği, 5 adet şarjör ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilere, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan tahkikat başlatıldı.

Gözaltına alınan Ö.K. ve M.A.’nın sorgulamalarının ardından, T.T. ifadesinin akabinde KOM Şube Müdürlüğü tarafından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan Ö.K. ve M.A., Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevkedildi. Mahkemeye çıkarılan M.A. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Ö.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Eskişehir’de 14 Kişiye Adli Kontrol Kararı

Eskişehir'de izinsiz gösteriler nedeniyle gözaltına alınan 14 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve yurtdışına çıkış yasağı uygulanmaya başlandı.
Haberler

Manchester United’da Kadro Değişimi Planlanıyor

Manchester United, yaz transfer döneminde Altay Bayındır dahil 10 futbolcusuyla yollarını ayırmayı planlıyor ve 26 yaşındaki kaleciye yeni bir takım bulma sürecine başladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.