Zonguldak’ta Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

YANGIN ZONGULDAK’TA BÜYÜK YIKIMA YOL AÇTI

Zonguldak’ta bir halı yıkamacıda meydana gelen yangın, bitişikteki evlere sıçrayarak büyük zarar verdi. İtfaiye ekipleri, yangını 2 saatte kontrol altına aldı. Yangında iş yeriyle birlikte 4 ev kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, bir itfaiye eri elinden yaralanırken, 6 kişi de dumandan etkilendi.

ÇINARTEPE MAHALLESİ’NDEN BAŞLADI

Yangın, Çınartepe Mahallesi Umut Sokak’taki bir halı yıkamacıda gece saatlerinde patlak verdi. Alevler hızla büyüyerek çevredeki evlere sıçradı. Mahalle sakinlerinin yaptığı ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahaleye mahalle sakinleri de destek verdi. Yangında 6 kişi dumandan etkilenirken, bir itfaiye eri de elinden yaralandı.

BAŞKAN YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI TAKİP ETTİ

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etmek üzere olay yerine geldi. Yaralanan ve dumandan etkilenen bireylere sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale yapıldı. Yangın, yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için gerekli çalışmalar başlamış durumda.