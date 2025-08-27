Haberler

Zonguldak’ta Yangın Kontrol Altına Alındı

ORMANLIK ALANDAKİ YANGIN SÜRECİ

Zonguldak’ta, ormanlık bir alanda gerçekleşen yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi’nde bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

CİHAZLARIN MÜDAHALESİ

Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine iletti. Olay yerine hızlı bir şekilde intikal eden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürmeyi başardı.

POLİSİN İNCELEME SÜRECİ

Yangınla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı. Olayın nedenine dair detaylar araştırılıyor.

