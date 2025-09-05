Zonguldak’ta Yangın Korkuttu, İtfaiye Geldi

ZONGULDAK’TA YANGIN PANİĞİ

Zonguldak’ta barakada meydana gelen bir yangın, çevredeki halk arasında korku yarattı. Öğle saatlerinde Terakki Mahallesi’nde gerçekleşen yangının, yufka yapmakta olan kadınların yaktığı ateşin, kullanılmayan bir barakaya sıçraması sonucu çıktığı iddia ediliyor.

İTFAİYE EKİPLERİ ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Yangının başlaması ile birlikte olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan itfaiye, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın sonrası polis, olayla ilgili bir soruşturma başlattı.