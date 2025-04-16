Zonguldak’ta Yangın, Üç Katlı Binaya Sıçradı

YANGIN ÇIKTI VE BÜYÜDÜ

Zonguldak’ta, gece saatlerinde Karaelmas Mahallesi Rıza Ulusman Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, evi tamamen sardı. Rüzgarın etkisiyle, alevler bitişikteki üç katlı binanın en üst katına sıçradı.

MAHALLE SAKİNLERİ HAREKETE GEÇTİ

Yangını fark eden mahalle sakinleri hemen harekete geçerek, evde bulunanları tahliye etmeye çalıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Güvenlik güçleri çevrede güvenlik önlemleri aldı ve itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu.

ACILI HABER VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangında iki katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı üç katlı bina ise çatısıyla beraber ciddi hasar aldı. İki katlı evde yaşadığı belirlenen Metin Darıcı’nın cansız bedenine yapılan inceleme sonucu ulaşıldı. Olayın ardından Cumhuriyet savcısı, yangınla ilgili soruşturma başlattı.