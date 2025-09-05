Zonguldak’ta Yangın ve Denetimler Yapıldı

DENETİM ÇALIŞMALARI VE KAÇAK MADENLER

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kentteki denetimlere ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Vali Hacıbektaşoğlu, “Denetimler sonucunda 42 kaçak maden ocağı kapatıldı, 36 adli ve idari işlem yapıldı, 37,5 ton kaçak kömür ele geçirildi” dedi. 1 Haziran ile 3 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 265 denetimle birlikte, yasadışı maden ocakları ile mücadelede etkili sonuçlar alındığını vurguladı.

ORMAN YANGINLARI GİDEREK ARTIYOR

Vali Hacıbektaşoğlu, orman yangınları konusuna da dikkat çekti. Son yıllarda bu yangınların sayısında belirgin bir artış gözlemlendiğini ifade ederek, “2024 yılında ilimizde 12 orman yangını çıkmış ve 8,2 hektarlık alan zarar görmüştü. 2025 yılında ise bugüne kadar 21 yangın meydana geldi, toplam 8,6 hektarlık alan zarar gördü” şeklinde açıklamalarda bulundu. Ormanların korunmasının hem günümüz yaşam kalitesi hem de gelecek nesillere bırakılacak en değerli miras olduğu vurgu yaptı.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Hacıbektaşoğlu, vatandaşlardan ormanlık alanlarda dikkatli olmalarını ve ateş yakmamalarını istedi. “Piknik ve mesire alanlarında dikkatli olunmalı, kıvılcım çıkarabilecek faaliyetlerden uzak durulmalı. En küçük bir duman ya da ateş belirtisi görüldüğünde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulması yangınların büyümeden kontrol altına alınmasında kritik rol oynamaktadır” diye belirtti.

ORMAN GİRİŞ YASAĞI VE YASAKLAR

Vali Hacıbektaşoğlu, orman yangınlarını önlemek amacıyla alınan tedbirleri de hatırlattı. 26 Haziran 2025 tarihinde alınan karar gereği, 1 Temmuz – 30 Eylül tarihleri arasında ormanlara giriş yasağının sürdüğünü söyledi. Mevsim koşullarının kurak geçmesi nedeniyle mangal, semaver, ocak kullanımı ve bitki örtüsünün yakılması gibi etkinliklerin de yasaklandığı ifade edildi.