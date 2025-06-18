Zonguldak’ta Yarışma Ödül Töreni Yapıldı

RESİM VE slogan YARIŞMASININ ÖDÜL TÖRENİ

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliğinde “1 Kural 1 Ömür” temalı bir resim ve slogan yarışması düzenledi. Ödül töreni, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Bu etkinlik, öğrencilerin trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmasını hedefliyor. Yarışmaya katılan öğrencilerin çalışmaları, büyük bir beğeni topladı.

ÖDÜLLERİ YETKİLİLER SUNDU

Dereceye giren öğrencilere ödüller, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Yılmaz, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Ali Kadan ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Mensur Tiryaki tarafından takdim edildi. Öğrenciler, çizimleri ve etkileyici sloganlarıyla trafik kurallarının önemine dikkat çekti.

Trafik GÜVENLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, trafik güvenliğinin erken yaşlarda kazandırılması gereken önemli bir davranış olduğunu belirtti. “Trafik kuralları, sadece sürücüler için değil, yayalar ve çocuklar için de yaşamsal öneme sahiptir. Öğrencilerimizin bu bilinçle hazırladığı eserler, bizlere umut verdi. ‘1 Kural 1 Ömür’ sloganı, aslında hayatın özeti. Bir anlık ihmalin, telafisi olmayan sonuçlara yol açabileceğini bu çalışmalarla çok etkileyici biçimde anlatmış oldular. Katılan tüm öğrencilerimizi ve rehberlik eden öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.