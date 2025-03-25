Zonguldak’ta Yasadışı Silah Operasyonu Yapıldı

ZONGULDAK’TA KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticaretine karşı kapsamlı bir operasyon düzenliyor. Yapılan çalışmalar sonucu silah ticareti yaptığı belirlenen şüpheliler Ö.K., T.T. ve M.A.’ya ait toplamda üç ikamet ile iki araç üzerinde arama yapıldı.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA YASAL İŞLEM

Gerçekleştirilen operasyon sırasında 10 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet 36 kalibre fişek, 9 adet 9 mm fişek, 1 adet av tüfeği, 5 adet şarjör ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda şüpheliler hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan tahkikat başlatıldı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Ö.K. ve M.A. soruşturma kapsamında tutuklanırken, T.T. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan iki şahıs Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Yapılan mahkeme sonucu M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.