Zonguldak’ta Yürüyüşe Katılan Erdem İfade Verdi

ZONGULDAK’TA PROTESTO GÖSTERİLERİ VE AÇIKLAMALAR

Zonguldak’ta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından düzenlenen protesto gösterilerine katılan Belediye Başkanı Tahsin Erdem, savcılıkta ifade verdi. Erdem, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı. İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanma sürecine dönüşen olaylar Zonguldak’ta da eylemlerle ifade buldu. Belediye Başkanı Tahsin Erdem, izinsiz yürüyüşe katıldığı gerekçesiyle ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet’ suçlamasıyla savcıya ifade vermeye çağrıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul ve partinin yöneticileriyle birlikte sabah saatlerinde adliyeye gelen Erdem, Cumhuriyet savcısına ifadesini verdikten sonra adliye önünde açıklama yaptı.

İFADE VERME SÜRECİ VE PROTESTO NEDENİ

Dün akşam savcı tarafından ifadesini vermeye davet edildiğini belirten Erdem, “Kamuoyu da biliyor, önce eşim ve çocuklarım ifade için çağrılmıştı, tabii ki ne anlamda olduğunu biliyoruz. Daha önce yapılmış protesto yürüyüşüne ilişkin ifademizi verdik. Genel Başkanımızın ülke genelinde çağrı yapmasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun haksız gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlenmişti. O yürüyüşe iştirak etmek amacıyla ifademizi verdik, başka bir anlam taşımamaktadır” dedi.

ANAYASAL HAKLARIN KULLANILMASI

Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla anayasal haklarını kullanarak yürüyüş yaptıklarını ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, “Tüm süreç, anayasa çerçevesinde, barışçıl bir şekilde, itirazın sesi yükseltilmesi şekliyle gerçekleşti. Hiç kimsenin kılına zarar gelmedi. Gençlerimiz, yetişkinlerimiz, çocuklarımız ve yaşlılarımızın da katıldığı Zonguldak halkına ve madenci kentine yakışır bir şekilde anayasal haklarını kullanarak protestolarını gerçekleştirdiler. Bu protestoların yapılma sebebi, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na, çalışma arkadaşlarına, belediye başkanlarımıza, sanatçılara, basın mensuplarına ve gençlerimize yönelik olarak gerçekleşen haksız ve hukuksuz uygulamalardır. Bunlara karşı itirazımız sürecek. Anayasadan kaynaklanan hakkımızı kullanmaya devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili hangi yol ve yöntemlerle sesimizi yükselteceğiz merak edenler, anayasaya bakabilirler” diye konuştu.