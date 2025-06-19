Zonguldak’taki Trafik Kazasında Dört Yaralı

TRAFAİK KAZASINDA YARALILAR

Zonguldak’ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde meydana gelen trafik kazasında, 1’i çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından çok sayıda acil müdahale ekibi olay yerine yönlendirildi. Alınan bilgilere göre, Ankara yönünden Zonguldak’a doğru seyahat eden Hamza D. (38) yönetimindeki 67 AEY 447 plakalı araç, Kaypaklar mevkiinde dönüş yapan Celalettin T. (82) yönetimindeki Hyundai marka 67 NY 028 plakalı otomobille çarpıştı.

ARACIN KONTROLÜ KAYBEDİLDİ

Hamza D.’nin kullandığı araç çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yol kenarında park eden iki araca çarptı ve bir marketin duvarına vurarak durdu. Kazanın ardından Celalettin T., kullandığı araçta sıkıştı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan yaşlı sürücü Celalettin T., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralı olarak kurtulan Celalettin T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alındı.

DİĞER YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sırasında Celalettin T. ve aracında bulunan yolcu Hatice D. (41) ile diğer araçta yolcu olarak yer alan Pınar D. (30) ve T.D. (7) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrasında Devrek Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazanın anı ise bir iş yerine ait güvenlik kameralarına yansıdı.