Zonguldak Tarım Ekipleri Denetim Yaptı

DENETİM FAALİYETLERİ

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde düzenlenen birçok etkinlikte, gıda denetimleri gerçekleştiriyor. Bu denetimler, 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” çerçevesinde yürütülüyor. Ekipler, stantlardaki kayıt belgelerini, ürünlerin etiketleme ve mevzuata uygunluğunu kontrol ediyor. Ayrıca, fatura ve irsaliye gibi izlenebilirliği sağlayan evraklar, geçici satış alanlarının fiziki koşulları ve ürünlerin uygun sıcaklıkta muhafaza edilip edilmediği gibi unsurlar da denetim kapsamına alınıyor.

NUMUNE ALIMLARI

Denetimlerde, toplamda 7 numune alınıyor. Bu numunelerden 2’si sucuk, 1’i salça, 1’i tereyağı, 1’i çay, 1’i zeytinyağı ve 1’i peynir olarak belirleniyor. Ayrıca, 105 kilogram gıda güvenilirliği şartlarını taşımayan ürünlere el konuluyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tespit edilen diğer uygunsuzluklar ile ilgili olarak mevzuat çerçevesinde idari yaptırım uygulandığını bildiriyor.

DEVAM EDEN DENETİMLER

Müdürlük, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin kesintisiz süreceğini vurguluyor. Bu tür denetimlerin önemi, halk sağlığını korumak amacıyla büyük bir sorumluluk taşıdığı ifade ediliyor.