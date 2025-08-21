Zonguldak Trafik Ekipleri Uygulama Yaptı

TRAFFİK UYGULAMASININ DETAYLARI
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, araç sürücülerine yönelik bir denetim gerçekleştirdi. Uygulama, Gazipaşa Caddesi üzerinde yolcu minibüsü, taksi ve otomobil sürücülerine odaklandı. Ekipler, araçları tek tek durdurarak çeşitli kontroller yaptı.
*KONTROLLERİN AMACI*
Yapılan denetimlerde, sürücülerin fazla yolcu taşıma durumu, emniyet kemeri kullanımı, muayene ve sigorta durumları sorgulandı. Uygulama sırasında eksiklikleri tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı. Çalışmalar, trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor.