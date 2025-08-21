Haberler

Zonguldak Trafik Ekipleri Uygulama Yaptı

TRAFFİK UYGULAMASININ DETAYLARI

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, araç sürücülerine yönelik bir denetim gerçekleştirdi. Uygulama, Gazipaşa Caddesi üzerinde yolcu minibüsü, taksi ve otomobil sürücülerine odaklandı. Ekipler, araçları tek tek durdurarak çeşitli kontroller yaptı.

*KONTROLLERİN AMACI*

Yapılan denetimlerde, sürücülerin fazla yolcu taşıma durumu, emniyet kemeri kullanımı, muayene ve sigorta durumları sorgulandı. Uygulama sırasında eksiklikleri tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı. Çalışmalar, trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Van Hayvan Pazarı Yeniden Açıldı. Hayvan Hareketleri Kontrol Altına Alındı. Denetimler Sürekle Devam Edecek. Aşılamada Yüzde 85 Başarı Sağlandı. Şap Hastalığına Dikkat Edilmeli. Hayvan...

Van'daki geçici olarak kapatılan hayvan pazarı, aşılama ve dezenfeksiyon çalışmalarının ardından tekrar açıldı. Yetkililer, denetimlerin devam edeceğini vurguladı ve hayvan sahiplerini uyardı.
Konya’da İki Farklı Kaza Görüntüleri

Konya'nın Meram ve Karatay ilçelerinde iki ayrı trafik kazası, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Birinci kazada yayaya çarpan otomobil, diğerinde ise ters yolda giden araç kaldırımdaki bir kişiyi vurdu.

