Zonguldak Üniversitesi’nden İş Birliği Protokolü

ORTAK BİLİMSEL ÇALIŞMALAR İÇİN PROTOKOL İMZALANDI

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, iş birliği protokolüne imza attı. Bu protokol, iki üniversitenin bilimsel çalışmalarını ve proje faaliyetlerini yürütmek amacıyla hazırlandı. İmza töreni, ÇOMÜ Rektörlüğünde düzenlendi ve her iki rektör de protokolün sağladığı fırsatlara vurgu yaptı.

PROTOKOLÜN YARARLARI VE HEDEFLERİ

Özellikle fen, mühendislik, sağlık, sosyal bilimler ve eğitim bilimleri alanlarında hayata geçirilecek projelerin, üniversitelerin akademik kapasitelerini artıracağı ve ülkenin bilimsel üretkenliğine katkıda bulunacağı ifade edildi. Protokol, ortak araştırma projelerinin geliştirilmesi ve yürütülmesine olanak tanırken, öğretim üyeleri, araştırmacılar ve öğrenciler arasında akademik iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Ayrıca, ortak yayın ve raporlar üretmek, bilimsel etkinliklerde deneyim paylaşımını teşvik etmek amaçlanıyor.

ARAŞTIRMA PROJELERİNİN ŞEFFAFLIĞI

Protokol, araştırma projelerinin düzenli olarak raporlanmasını, denetlenmesini sağlarken, sonuçların her iki üniversite tarafından yayımlanarak bilim dünyasıyla paylaşılmasını öngörüyor. Bu iş birliği, BEUN ve ÇOMÜ’nün bilimsel kapasitelerinin etkin bir şekilde kullanılmasına ve araştırmacılar arasında yeni sinerjilerin oluşturulmasına zemin hazırlıyor.

ÜNİVERSİTELER ARASI İŞ BİRLİĞİ ÖNEMLİ BİR UNSUR

ÇOMÜ ile iş birliği protokolünün önemine dikkat çeken BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversiteler arası iş birliğinin bilimsel gelişmenin en temel unsurlarından biri olduğunu belirtti. Özölçer, “Bu protokol, üniversitelerimizin güçlü yanlarını bir araya getirerek daha verimli, yenilikçi ve sürdürülebilir projelere imza atmamıza imkan sağlayacak. Üniversitelerimizin ortak çalışmaları hem öğrencilerimiz hem de akademisyenlerimiz için yeni fırsatlar oluşturacak.” dedi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu da, iş birliğinin iki üniversiteye önemli katkılar sunacağını söyleyerek, Türkiye’nin bilimsel ve akademik hedefleri doğrultusunda ortak projelerin değerli sonuçlar doğuracağına dikkat çekti.