Zonguldak Vali O. Hacıbektaşoğlu Toplantı Düzenledi

HAFTALIK ASAYİŞ VE GÜVENLİK TOPLANTISI

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu tarafından “Haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı” gerçekleştirildi. Bu toplantı valilik binasında yapıldı ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Orhan Kaş ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Yılmaz da toplantıya katıldı.

SUÇLA MÜCADELE FAALİYETLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Toplantıda, suç ve suçluyla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen operasyonlar incelendi. Ayrıca, trafik güvenliğine yönelik uygulamalar, terörle mücadele, uyuşturucu ve kaçakçılık gibi organize suçlarla ilgili yapılan çalışmalarda ele alındı.

SİBER SUÇLAR VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

Siber suçlarla mücadele için uygulanan faaliyetler, vatandaşların huzur ve güvenliğini artırmaya yönelik yapılan planlamalar ile orman yangınlarıyla mücadelede alınan önleyici tedbirler de toplantının diğer önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Kazakistan Ve Özbekistan İlişkileri Güçleniyor

Kazakistan ve Özbekistan, 2025-2026 yılları için işbirliği geliştirme anlaşması imzaladı. Enerji, su ve ulaştırma gibi alanlarda ortaklık üzerinde duruldu.
Diyarbakır’da Silahlı Saldırı, İntihar Girişimi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir adam, karısını takside ağır yaraladıktan sonra intihar etmeye kalkıştı. Olayda taksi şoförü de yaralandı, yaralılar hastaneye sevk edildi.

