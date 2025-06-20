Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu Karne Dağıttı

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU KARNE TÖRENİNE KATILDI

Zonguldak’ın Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla TOKİ Yeni Mahalle İlkokulu’nda gerçekleştirilen karne dağıtım etkinliğine katıldı. Vali Hacıbektaşoğlu, öğrencilerin karne sevinçlerine ortak olurken, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karne ve başarı belgelerini takdim etti. Törene, İl Milli Eğitim Müdürü, okul idarecileri, öğretmenler ve veliler de katıldı.

EĞİTİMİN ÖNEMİ VURGULANDI

Astı Törende konuşan Vali Hacıbektaşoğlu, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hem akademik hem de ahlaki yönden en iyi şekilde yetişmesi en büyük önceliğimizdir. Eğitim-öğretim sadece bilgi aktarmak değil, karakter inşa etmektir.” dedi. Hacıbektaşoğlu, “Bugün buradaki coşku ve mutluluk, hepimiz için büyük bir umut kaynağıdır. Çocuklarımızın nitelikli ve sağlıklı bir eğitim ortamında yetişmesi için tüm imkanlarımızla eğitim faaliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Vali Hacıbektaşoğlu, ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü aracılığıyla eğitim camiasına emeklerinden dolayı teşekkür ederek, tüm öğrencilere iyi tatiller diledi.