Haberler

Zonguldak Valisi Muammer Balcı Ziyaret Etti

ZONGULDAK VALİ YARDIMCISI OKULU ZİYARET ETTİ

Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ediyor. Bu ziyaret sırasında, İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin de Balcı’ya eşlik ediyor. Ziyaret, okulun sunduğu eğitim imkanlarını ve projeleri gözden geçirmeyi amaçlıyor.

EĞİTİM TARİHİ MÜZESİ’NE ZİYARET

Ziyaret kapsamında, okul bünyesinde bulunan “İl Eğitim Tarihi Müzesi” de geziliyor. Balcı ve Keskin, burada sergilenen eserler hakkında yetkililerden detaylı bilgi alıyor. Müze incelemesinin ardından, okulun gerçekleştirdiği eğitim faaliyetleri ve projeleri hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulunuluyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bodrum’da Su Hattı Patladı

Bodrum'da su isale hattının patlaması sonucu bir işyeri suyla doldu. İşletmeci hasar yaşadığını belirtirken, belediye ekipleri tahliye ve onarım çalışmaları başlattı.
Haberler

Karabük’te Motosiklet Kazası Yaşandı

Karabük'te bir motosiklet, seyir halindeyken otomobile çarptı. Kazada hem motosiklet sürücüsü hem de yolcu ağır yaralandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.