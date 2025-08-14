Zonguldak Valisi Muammer Balcı Ziyaret Etti

ZONGULDAK VALİ YARDIMCISI OKULU ZİYARET ETTİ

Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ediyor. Bu ziyaret sırasında, İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin de Balcı’ya eşlik ediyor. Ziyaret, okulun sunduğu eğitim imkanlarını ve projeleri gözden geçirmeyi amaçlıyor.

EĞİTİM TARİHİ MÜZESİ’NE ZİYARET

Ziyaret kapsamında, okul bünyesinde bulunan “İl Eğitim Tarihi Müzesi” de geziliyor. Balcı ve Keskin, burada sergilenen eserler hakkında yetkililerden detaylı bilgi alıyor. Müze incelemesinin ardından, okulun gerçekleştirdiği eğitim faaliyetleri ve projeleri hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulunuluyor.