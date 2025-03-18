Zonguldak Valisi’nden CHP’li Üyelere Tepki

VALİNİN TEPKİSİ

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, alternatif bir tören düzenlemek üzere Valilik binasının girişinde toplanan CHP’li üyelere karşı sert bir tepki verdi. Hacıbektaşoğlu, “Sizin paralel hukukunuz mu var? İkinci bir kanunuz mu var? Utanmıyor musunuz? Sabah burada resmi tören yapıldı. Ayıp” diyerek eleştirilerini dile getirdi.

TÖRENLERİN ORGANİZASYONU

Zonguldak’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla sabah saatlerinde Valilik önünde resmi törenler gerçekleştirildi. Bu etkinliklerin ardından CHP İl ve Merkez İlçe Başkanlığı, alternatif bir tören organize etti. CHP’li üyeler, Valilik binası girişinde toplanarak bu alternatif töreni yapmaya çalıştıkları esnada, Vali Osman Hacıbektaşoğlu makamının balkonuna çıkarak duruma müdahale etti.

ALTERNATİF TÖRENE YÖNELİK SÖZLER

Vali Hacıbektaşoğlu, alternatif tören düzenlenmesini eleştirerek, “Sizin paralel hukukunuz mu var? İkinci bir kanunuz mu var? Utanmıyor musunuz? Sabah burada resmi tören yapıldı. Ayıp. Siz nasıl kendinize yakıştırıyorsunuz. Çok ayıp. Ne uyarıdan, ne ikazdan ne de insanlıktan anlıyorsunuz” şeklinde sitemde bulundu.