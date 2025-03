Zonguldakspor FK ve Can Güven Ayrıldı

YOL AYRIMI

TFF 3. Lig temsilcisi Zonguldakspor FK, teknik direktör Can Güven ile yollarını ayırdı. Üst üste alınan olumsuz sonuçların neticesinde bu karar alındı. Güven, camiaya ve taraftarlara yaptığı veda mesajıyla ayrılığını açıkladı.

VEDA MESAJI

Teknik direktör Can Güven, “Zonguldakspor’da sezon başından bu yana sürdürdüğüm teknik direktörlük görevinden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Öncelikle Başkanımız Harun Demir’e, Sportif AŞ Başkanımız Hakan Hürfikir’e, tüm yönetim kurulu üyelerine ve futbolculara bundan sonraki lig sürecinde başarılar diliyorum. Zonguldakspor’da çalışmak büyük bir zevkti. Burada bulunduğum süre içinde mutlu ve güzel günler geçirdim. Her şey için teşekkür ediyorum. Futbolun içinde ayrılıklar da var. Zonguldak şehri ve Zonguldakspor meslek kariyerimin bir köşesinde her zaman güzel bir anı olarak kalacaktır” dedi.

GELECEK HEDEFLERİ

Zonguldakspor FK, yeni bir teknik direktör arayışına girecek ve takımın gelecekteki hedeflerini yeniden belirleme sürecine başlayacak.