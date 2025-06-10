Zorbalık, Çocukları Olumsuz Etkiler

AKRAN ZORBALIĞI VE BELİRTİLERİ

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Seda Gökçe Turan, çocukların akran zorbalığına maruz kaldığını anlamanın en temel yolunun akademik başarılarındaki düşüş olduğunu belirtiyor. “Çocuğun okulla ilgili anlattığı şeyler eskiye göre daha sınırlıdır ya da anlattığı olaylar hep kötüdür. Genelde çok bahsetmek istemezler, ispiyoncu olacağını düşünürler.” diyor. Turan, akran zorbalığının kökenleri ve ebeveynler, öğretmenler ile okul yönetimlerinin bu durumu fark edip nasıl önleyecekleri üzerine de değerlendirmeler yapıyor.

Akran Zorbalığının Tanımı ve Son Dönem Değişiklikleri

Turan, akran zorbalığını tanımlarken, çocuklar arasındaki kasıtlı, tekrarlı ve rahatsız edici davranışların bu kapsamda yer aldığını ifade ediyor. “Son dönemde görülen akran zorbalıkları bu tanımın dışına çıkarak, karşı tarafın canını acıtmaya, zarar vermeye yönelik davranışlara dönüşüyor.” diyor. İletişim kazaları ile şakaların zorbalıkla karıştırıldığını belirten Turan, “Her şeyin zorbalık olarak etiketlenmesi yanlıştır.” diyerek çocuklara neyin şaka olduğunu ve yanlış anlaşılmalar karşısında nasıl davranmaları gerektiğini öğretmenin önemine değiniyor.

Zorba Olma Nedenleri

Turan, zorba çocukların davranışlarının arka planındaki nedenleri açıklarken, “Çocuk ya dışarıdan çok fazla kontrol ediliyordur ya da kendisi o kontrolü sağlayamıyordur.” şeklinde konuşuyor. “En sık gördüğümüz şey ise çocukların bu davranışları öğrenmiş olmalarıdır.” vurgusuyla, zorbalığın aile içindeki iletişim tarzıyla bağlantılı olabileceğini belirtiyor. Çocukların küçük yaşlarda uygulanan davranışları hızla benimseme eğiliminde olduklarını söyleyen Turan, “Zorbalık dediğiniz şeyin doğasında da güç dengesizliği vardır.” ifadesini ekliyor.

İzleyici Etkisi ve Davranışların Sonuçları

Turan, zorbalıkta izleyici etkisinin de önemine dikkat çekiyor. “Arkadaşlar açısındansak, zorbaya karşı koymak zorunda değilsin.” diyerek, izleyicilerin bu tür davranışları onaylamasının zorba çocuk için sonuçları olabileceğini belirtiyor. “Zorba çocuklar genelde daha önce zorbalığa kurban olmuş olan çocuklardır.” ifadesiyle, ebeveynlerin bu durumu nasıl ele alması gerektiğini aktarırken, durumu sadece çocuğa yüklemenin doğru olmadığını belirtiyor.

Okul Ortamında Uygulanabilecek Stratejiler

Turan, çocukları zorbalığa maruz kalan ebeveynlerin bu durumu nasıl tespit edebileceği konusunda bazı işaretler sunuyor. “İlköğretim düzeyinde akademik başarı bizim için çok önemlidir.” diyor ve çocuğun okulla olan ilgisinin azalmasının bir belirtisi olduğunu ekliyor. Çocuklar, gurur meselesi olarak zorbalığı anlatmayı zor bulabiliyorlar. Ergenlik döneminde arkadaş gruplarına katılımın önemi üzerinde duran Turan, dışlanma korkusunun bu durumu nasıl etkilediğine dair gözlemlerini aktarıyor.

Toplumsal Zorluklar ve Çözümler

Turan, zorbalık olaylarının sosyal medya üzerinden paylaşılmasının da toplumsal bir sorun haline geldiğini ifade ediyor. Toplumun giderek saldırganlaştığını belirten Turan, “Zarara verme, özel hayatı ifşa etme gibi kültürel dinamikler çocuklar üzerinde etkili oluyor.” diyerek okulların bu davranışların önlenmesi için gerekli önlemleri alması gerektiğine dikkat çekiyor. İzleyici etkisinin farkındalık düzeyinin artırılması gerektiğini belirten Turan, “Bu davranışların onaylanmaması zorbanın davranışlarını sınırlandırır.” vurgusuyla sözlerine devam ediyor.