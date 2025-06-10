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Zorkun Yaylası’ndaki Sincap Görüntüleri

SINCAP KÖMBE YERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Osmaniye’de, Amanos Dağları’nın eteklerinde bulunan Zorkun Yaylası’nda bir sincap, bayram kömbesi yerken cep telefonu kamerasına yansıdı. Zorkun Yaylası’ndaki bir evin çevre duvarının üzerine oturan sincap, bölgenin popüler yöresel lezzetlerinden bayram kömbesini tüketirken görüntülendi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ TOPLADI

Cep telefonuyla kaydedilen bu anlar, sosyal medyada hızla yayıldı. İzleyiciler, görüntülere “O da ağzının tadını biliyor”, “Oh afiyet bal şeker olsun, ne tatlı güzel” ve “Bayram kömbesi yemeyecek de ne yiyecek?” gibi yorumlar yaptı.

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