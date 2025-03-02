Zorlu’da Din ve İnanç Gerilimi Yaşandı

İŞ DÜNYASINDAKİ GERİLİM VE TARTIŞMALAR

Vestel ve Zorlu Holding arasındaki yaşanan gerilim, geniş bir kitle tarafından tartışılmaya devam ediyor. Ergün Güler’in Ramazan mesajı ve bu mesajın ardından Cem Köksal’ın verdiği tepki, kurum içi iletişimde din ve inanç konularının nasıl ele alınması gerektiğine dair önemli sorularla birlikte gündeme geliyor. Bu süreçte yaşanan gelişmeler ve Cem Köksal’ın veda mesajındaki dikkat çekici ifadeler dikkatleri üzerine topladı.

CEM KÖKSAL KİMDİR?

Zorlu Holding’in eski CEO’su Cem Köksal, 1967 yılında Ankara’da dünyaya geldi. 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 1990 yılında Bilkent Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Bankacılık sektöründe 1990-2002 yılları arasında çeşitli görevlerde bulunmuş; bu dönem içerisinde İnterbank’ta çalıştıktan sonra, 1997 yılında Denizbank’ta Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. 2002 yılında Vestel’e Finanstan Sorumlu Başkan olarak katılan Köksal, 2012’de Zorlu Holding Mali İşler Grubu Başkanlığı görevini aldı. Haziran 2024 itibarıyla Zorlu Holding CEO’su olarak atanmıştır. Ayrıca, Zorlu Enerji, Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya gibi grup şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yapmış ve Togg Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev almıştır.

RAMAZAN MESAJLARI VE TEPKİLER

Vestel CEO’su Ergün Güler, Ramazan tebrikinde “Değerli Ailem; Yaşamımıza birlik, beraberlik ve dostluk ile birlikte hoşgörü getiren Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerine yer vermiştir. Mesajında Ramazan’ın insan ilişkilerini güçlendiren bir dönem olduğunu belirterek, “Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum” demiştir. Bu mesaj sonrası Cem Köksal, Güler’in ifadelerine yanıt olarak, “Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor” diyerek, dini günlerden sadece Şeker ve Kurban Bayramları’nın kutlandığını vurgulamıştır. Köksal, geçmişte Güler’i bu konuda uyardığını belirterek, “Lütfen bunun tekrarı olmasın” ifadelerini kullanmıştır.