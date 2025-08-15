Zorlu Enerji, Bursiyerler İçin Program Düzenledi

ZORLU ENERJİ DENEYİMİNİN GÖRÜŞÜ

2023 yılında Zorlu Enerji, Zorlu Holding’in kurucu ortağı olduğu sosyal inovasyon platformu imece’nin yürütücülüğünde, bursiyerleri için Zorlu Enerji Experience (ZExperience) programını hayata geçirdi. Bu program, faaliyet gösterdiği bölgelerdeki üniversite öğrencilerine yönelik kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri sunuyor. Üç dönem boyunca toplamda 145 mezun verildi. Sosyal inovasyon, proje geliştirme ve sürdürülebilirlik alanlarındaki eğitimlerle gençlerin gelişimi desteklenmeye devam edecek.

EĞİTİMLER VE PROJE GELİŞTİRME

Zorlu Enerji’nin yürüttüğü Zorlu Enerji Experience (ZExperience) programında, akademi 101, iklim ve sürdürülebilirlik, teknoloji, enerji, iletişim ve proje yönetimi gibi 36 farklı eğitim bursiyerlere özel olarak sunuldu. Gençlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) çerçevesinde projeler üretmeleri ve toplumsal sorunlara çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmeleri hedefleniyor. Eğitimler; İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ve İstanbul Bilgi Üniversitesi gibi akademik kurumların uzman akademisyenleri ile gerçekleştirildi.

KILAVUZLUK VE PROJE YARIŞMASI

Programın ilk iki döneminde bursiyerler, Zorlu Enerji’nin rehberliğinde teknoloji ve yenilenebilir enerji alanlarının Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na uyumlu şekilde ilerlemesi için somut örnekleri deneyimledi. Fikirlerin somut projelere dönüşmesi için mentorluk desteği sağlandı. Katılan bursiyerler, kendi küresel amaçları etrafında gruplar halinde projeler üretti. En başarılı 3 grup, tasarladıkları projelerle ödüllendirildi. Programın ikinci dönemi, 2024 yılında Communitas Awards ödülüne layık görüldü.

Zorlu Enerji bursiyerleri, şubat ayında başlayan üçüncü dönem programı ile sürdürülebilirlik yönetimi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, psikolojik sağlamlık, ekonomik kalkınma ve yönetişim gibi konularda eğitimlere katıldı. Eğitimlerin sonunda takımlar halinde sosyal fayda odaklı projeler geliştirildi. Her takım, imece temsilcileri ve Zorlu Grubu gönüllülerinin rehberliğinde jüri buluşmasına hazırlandı ve en başarılı 3 takım ödüllendirildi.

EĞİTİMLERİN ETKİSİ

Program sonunda yapılan sosyal etki değerlendirmesi kapsamında bursiyerlerin geri bildirimleri alındı. Bursiyerlerin yüzde 80’i, aldıkları eğitimlerin kariyer gelişimine katkı sağladığını, yüzde 70’i toplumsal sorunlar hakkında neler yapabileceğini öğrendiğini, yüzde 65’i kariyerleri için anlamlı ilişkiler kurmuş olduğunu ve yüzde 60’ı motivasyon artışı yaşadığını ifade etti.