Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal Serbest Bırakıldı

Tüm çalışanlara Ramazan ayının kutlanmamasıyla ilgili bir e-posta gönderdiği sebebiyle hakkında soruşturma açılan Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Köksal hakkında “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Köksal, bu soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Cem Köksal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve nöbetçi savcılıkta ifade verdi. Ardından, adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi. Hakimlik, Köksal’a ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şeklinde bir adli kontrol tedbiri uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.

GÖZALTINA ALINMA VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal’ın yaptığı eylem, inanç ve fikir özgürlüğüne müdahale iddiasıyla gözaltına alınmasına sebep oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu durumun ciddiyetine binaen resen soruşturma başlattı. Soruşturma süreci, toplumda yankı uyandırarak dikkatleri üzerine çekti.

ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ VE SERBEST BIRAKILMA

Savcılıkta verdiği ifadenin ardından, Köksal’ın durumu değerlendirildi ve yeterli delil bulunması sebebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, durumu gözeterek Köksal’a yurt dışı çıkış yasağı tedbiri uygulanmasıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Bu gelişme, hem iş dünyası hem de toplumsal kesimlerde geniş bir etki oluşturuyor.