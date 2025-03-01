Zorlu Holding CEO’su Köksal İstifa Etti

ŞİRKETİ SALLAYAN RAMAZAN MESAJI

Vestel CEO’su Ergün Güler’in çalışanlara gönderdiği Ramazan ayı mesajı, şirket içinde büyük bir infiale yol açtı. Vestel’in bağlı olduğu Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, Güler’e gönderdiği e-postada, “Bu grubun 70 yıllık tarihinde Ramazan kutlaması olmadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Lütfen bunun tekrarı olmasın.” ifadeleriyle sert bir tepki gösterdi.

TEPKİLERİN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

Köksal’a yönelik kamuoyundan gelen tepkiler hızla büyüdü. Sonuç olarak Köksal istifa etmek durumunda kaldı ve ardından savcılığın başlattığı soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. Bu olayın ardından, Zorlu Holding’den de resmi bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal ve Grup şirketlerimizden Vestel CEO’su Ergün Güler arasındaki yönetim ilkelerine ilişkin şirket içi bir tartışmanın kamuoyuna yansıması sonucunda oluşan hassasiyeti paylaşıyor, kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve Grubumuzun konuya ilişkin duruşunu açıklamak amacıyla aşağıdaki bilgileri iletmek istiyoruz. Gerçekleşen bu durum sonrası Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal’ın 1 Mart 2025 itibarıyla görevinden istifa ettiğini bildiririz.” denildi.

ZORLU HOLDİNG’İN TARİHİ VE DEĞERLERİ

Açıklamada ayrıca, “Zorlu Holding’in 1953 yılından bu yana aile değerleri ve iş ahlakına sahip, ülkemizin milli ve manevi değerleriyle bütünleşen bir kurum olduğu kamuoyunun da malumudur.” vurgusu yapıldı. Zorlu Grubu’nun, toplumsal konulara her zaman hassasiyet gösterdiği ve sorumluluk sahibi bir yaklaşım benimsediği biliniyor. Zorlu Grubu olarak yaşanan bu gelişmelerden duyulan üzüntü de ifade edildi.