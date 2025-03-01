Zorlu Holding CEO’suna Soruşturma Başlatıldı

MAİL OLAYI GÜNDEME GELDİ

Zorlu Holding’in CEO’su Cem Köksal, Vestel CEO’su Ergün Güler’in Ramazan tebrik mesajına yanıt olarak tüm personeline bir mail yolladı. Bu mailde, şirketin Ramazan ayını kutlama kapsamına almadığı ve yalnızca Şeker ile Kurban Bayramı’nın resmi olarak tanındığı ifade ediliyor. Mesaj çok sayıda sosyal medya platformunda ve basında geniş yankı bulunca tartışmalar arttı.

SAVCILIK HIZLI ADIM ATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın kamuoyuna yansımasının ardından hemen harekete geçti. Yapılan açıklamada, “Cem Köksal’ın Ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mailiyle ilgili inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçundan soruşturma başlatılmıştır,” denildi. Açık bir şekilde başlatılan bu soruşturma, Köksal’ın ifadelerinin hukuki boyutunu inceleyecek.

ZORLU HOLDİNG’İN SATANDIĞI POLİTİKA TARTIŞILMAKTADIR

Cem Köksal, mailinde şirketin 70 yıllık tarihinde Ramazan kutlaması yapılmadığını ve “dinden bağımsız bir duruş” benimsendiğini belirtmişti. Bu yaklaşım, çok uluslu bir şirket olma hedefiyle ilişkilendirilirken, bazı gruplar bunu çalışanların inanç özgürlüğüne müdahale olarak değerlendirdi. Soruşturma, bu politikanın yasal sınırlarını sorgulayacak.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?