Zuckerberg’den Açıklama: Yapay Zeka Gelişiyor

YAPAY ZEKANIN GELİŞİMİNE YENİ BİR ADIM

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, şirketin internet sitesinde yayımlanan bir politika metninde, “Son birkaç aydır yapay zeka sistemlerimizin kendi kendini geliştirdiğine dair işaretler görmeye başladık. Şimdilik bu gelişme yavaş, ancak inkar edilemez” diyor. Zuckerberg, kendi kendini geliştiren yapay zekanın, insanın bilişsel yeteneklerini aşabilecek “yapay süper zeka”ya (ASI) giden ilk adım olduğunu açıklıyor. ASI, yalnızca belirli alanlarda değil, çok geniş bir yelpazede insandan daha yetenekli olabilecek ve kendi kendini hızla geliştirebilecek sistemleri ifade ediyor.

AGI VE ASI NEDİR?

Günümüzdeki yapay zeka modelleri, vücudumuzun protein yapısını tahmin etmek gibi bazı alanlarda insanüstü başarılar gösterebiliyor. Ancak, bu yetenekler dar alanlarla sınırlı kalıyor. Bir üst seviye olan “yapay genel zeka” (AGI), insan beynine benzer şekilde öğrenebilen ve uyum sağlayabilen sistemleri tanımlıyor. ASI ise AGI’nin ötesine geçerek insan kapasitesini katbekat aşabilen, kendi kendini üstel hızda geliştirebilen bir zeka türü olarak görülüyor. Bilim dünyasında, AGI’nin ortaya çıkacağı varsayılan ana ise “teknolojik tekillik” olarak adlandırılıyor.

GÖDEL MAKİNESİ KONUSUNDA YENİ GELİŞMELER

Zuckerberg’in bahsettiği olgu, daha önce de bilim insanlarının radarına girmişti. Ekim 2024’te Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara’daki araştırmacılar, kendi kodunu yeniden yazarak gelişebilen teorik bir “Gödel Makinesi” kavramı üzerinde çalışarak “Gödel Ajanı” adını verdikleri bir kavram geliştirdi. Bu sistem, yalnızca yapılacak değişikliğin faydalı olacağını matematiksel olarak kanıtladığında kendi kodunu değiştirebiliyor. Gödel Ajanı; yazılım geliştirme, bilim, matematik ve mantık gibi alanlarda insan eliyle tasarlanmış diğer yapay zekalardan daha iyi performans sergiliyor.

AÇIK KAYNAK İLE İLGİLİ DİKKATLİ YAKLAŞIM

Zuckerberg, ASI’nin insanlığın teknolojik ilerlemesinde dönüştürücü bir adım olabileceğini ve “bugün hayal bile edilemeyen keşifler” sağlayabileceğini belirtiyor. Ancak aynı zamanda, Meta’nın hangi modelleri açık kaynak olarak yayınlayacağı konusunda çok dikkatli olacağını da vurguluyor. Açık kaynak, bir teknolojik sistemin kaynak kodunun herkese açık olması anlamına geliyor. Böylelikle isteyen herkes bu kodları kullanarak sistemi değiştirip geliştirebiliyor. Meta, bir süredir yapay zeka alanında açık kaynak politikasını savunuyor. Zuckerberg, “Ben, süper zekanın insanlığın ilerlemesini hızlandıracağı konusunda son derece iyimser bakıyorum” diyor. Ayrıca asıl büyük etkinin, insanların kendi kişisel süper zekasına sahip olarak hedeflerine ulaşabilmesi, istedikleri dünyayı yaratabilmesi ve potansiyellerini gerçekleştirebilmesi olacağını ifade ediyor.