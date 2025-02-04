Zuckerberg’ten Meta Çalışanlarına Katı Uyarı

MAJOR BİR RAHATSIZLIK

Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg, şirket içinde sürekli olarak basına sızdırılan bilgilerin kendisini oldukça rahatsız ettiğini belirtiyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformları bünyesinde bulunduran Meta, yeni bir iç politika neticesinde, bilgi sızdıran çalışanlarına hoşgörmeyeceklerini ve işten çıkarma süreçlerine gideceklerini açıkladı. Ancak, bu açıklamanın yer aldığı resmi belgeler de basına sızmış durumda.

ŞEFFAFLIĞIN ALTINI ÇİZEN SIZINTILAR

Zuckerberg, şirket içindeki bilgi sızıntılarından bıktığını ifade ederek, çalışanlarına sert bir uyarıda bulundu. Meta’nın Bilgi Güvenliği Başkanı Guy Rosen, yaptığı açıklamada, bilgi sızdırmanın ciddi sonuçlar doğurabileceğini ve şirketin “sıfır tolerans” politikası izleyeceğini vurguladı. Zuckerberg, bir iç toplantıda şeffaf olmaya çalıştıklarını fakat söylediklerinin sürekli olarak sızdırıldığını ifade etti ve bundan sonraki iç toplantıların daha kısıtlı olacağı bilgisini paylaştı.

YENİ YAKLAŞIM VE POLİTİKALAR

Son toplantılarda, Meta’nın çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) projelerinde kısıtlamalara gitme, nefret söylemi politikalarını değiştirme ve çalışan performans değerlendirmelerine daha fazla odaklanarak bazı işten çıkarmalar planlaması gibi konular gündeme geldi.

SIZINTILARA KARŞI YENİ ÖNLEMLER

Meta, bu tür sızıntıları engellemek amacıyla şirket içindeki geleneksel soru-cevap sistemini kaldırıyor. Çalışanlar, belirlenen konularda önceden soru gönderebilecek ve oylama yapacak, ancak doğrudan yorum yapma veya yeni soru sorma imkanı bulamayacak. Bu yeni format, bilgi akışını daha kontrollü bir hale getirmek için tasarlandı.