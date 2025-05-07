Zuhal Çiloğlan, İddianame Hazırlandı

İDDİANAME HAZIRLANDI

Saraçhane eylemleri sırasında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanan 14 genç ile 2 tutuksuz hakkında bir iddianame hazırlandı. İddianamedeki dikkat çeken ifade, “Şüphelilerin, Cumhurbaşkanı aleyhine hakaret içeren slogan atan grubun yanında durmalarının Cumhurbaşkanına hakaret eylemi kapsamında değerlendirilebileceği kanaatine varılmakla” şeklinde oldu. Bu süreçte, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na destek vermek amacıyla gerçekleştirilen eylemlerde gözaltına alınan ve 45 gündür tutuklu bulunan gençlerin iddianamesi gündeme geldi.

CEZA TALEBİ BELİRLENDİ

İddianamede, tutuklu 14 kişi ve yükümlülükler altında olan 2 kişi için TCK’nin 299. maddesi uyarınca “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca, 8 kişinin yalnızca “sloganları atan grubun içerisinde bulunduğu” gerekçesiyle, 2 kişinin ise “slogan atan grubun yanında olduğu” gibi nedenlerden ötürü 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması beklentisi ifade edildi.

DURUŞMA TARİHİ BELİRLENDİ

Mahkeme, tutuklu bulunan 14 gencin tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi. İlk duruşmanın ise 30 Mayıs Cuma günü Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’nde planlanan duruşma salonunda gerçekleştirileceği bildirildi.