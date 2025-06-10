Zuhal ÇİLOĞLAN (İSTANBUL) – Ümit Özdağ Davası Yarın Görülüyor

DAVA SÜRECİ BAŞLIYOR

Zuhal Çiloğlan (İstanbul) – Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklu bulunduğu davanın ilk duruşması yarın İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilecek. Özdağ, 19 Ocak’ta Antalya’da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan’ın ve AKP’nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir” ifadelerini kullanmasının ardından bir gün sonra Ankara’da gözaltına alındı. Özdağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülüp ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edilerek “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan tutuklandı. Özdağ’ın dosyası 17 Şubat’ta tefrik edildi.

YARGILAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Özdağ hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle ayrıca bir dava açıldı. Bu davanın ilk duruşması 29 Nisan’da İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama” suçlamasıyla tutuklu olduğu dosyanın ilk duruşması yarın saat 10:30’da İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlayacak. Duruşma, Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki bir duruşma salonunda gerçekleştirilecek. Özdağ hakkında iddianamede 7 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası talep ediliyor.

İDDİANAMEDEKİ DETAYLAR

İddianamede, “İşlediği üzerine atılı Zincirleme Biçimde Basın ve Yayın Yoluyla Halkı Kin ve Düşmanlığa Alanen Tahrik Etme” suçundan ceza alınması isteniyor. Ayrıca, kasten işlenen suç sebebiyle hapis cezasına mahkumiyet durumunda, TCK’nın 53. maddesindeki haklardan mahrum bırakılması talep ediliyor. İddianamede, şüphelinin mahkumiyet durumunda gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin TCK’nın 63. maddesi doğrultusunda mahsubuna, ayrıca 5271 Sayılı CMK’nın 325. maddesinin de uygulanmasına karar verilmesi isteniyor. Özdağ’ın 2020 ile 2024 yılları arasındaki 28 paylaşımının yer aldığı iddianamede, başka bir soruşturma kapsamında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan tutuklanan sosyal medya kullanıcısı Ramin Saeidi ile yaptığı konuşmalar da bulunuyor. Saeidi’nin 2023 yılındaki savunmasında “Ben aslen İran Tebriz Doğu Azerbaycan doğumluyum. Maddi geçimimi sanatçılıktan ve medyadan sağlamaktayım. ‘@ambargo tv’ rumuzlu Twitter hesapları bana ait değildir. Bu hesap şu anda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a aittir” ifadelerini kullandığı yer alıyor.