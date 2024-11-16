“Zuhal’in Gerçek Hikayesi: Annem Ankara”

YENİ DİZİ “ANNEM ANKARA” BAŞLIYOR

Gerçek bir yaşam hikayesini ekranlara taşıyacak olan “Annem Ankara”, çarşamba akşamı izleyiciyle buluşuyor. Dizide başrolü üstlenen Bergüzar Korel, canlandırdığı Zuhal karakterini anlattı. Korel, bu karakteri “çocuklarına adamış yalnız bir kadın” olarak tanımlayıp, “Annem Ankara, gerçek bir hayat hikayesi, o yüzden Zuhal de son derece gerçek bir kadın.” dedi. Kanal D’nin BKM yapımı olan bu yeni dizi, 90’lı yıllara bir yolculuk yapma fırsatı sunuyor.

90’LI YILLARA DÖNÜYORUZ

Annem Ankara dizisinin başrol oyuncusu Bergüzar Korel, canlandırdığı Zuhal karakterini ilk kez tanıttı. Dizinin 90’lı yıllarda geçtiğini hatırlatan Korel, “Ben 90’lı yılları tam olarak yaşadım. Evimiz sobalıydı. ‘Bizimkiler’ dizisini izlerdik. Yerli Malı Haftası vardı, Okuma Bayramı vardı. Her şeyden bir tane vardı ve çok kıymetliydi.” sözleriyle o yıllara olan özlemini dile getirdi.

ŞEFKAT VE GÜÇLÜ KADIN

Bergüzar Korel, Zuhal karakterinin en belirgin özelliğinin şefkat olduğunu vurgulayarak, “Canlandırdığım bütün kadınların çoğu anneydi ama Zuhal’in şefkati diğerlerinden çok daha farklı.” şeklinde konuştu. Zuhal’in, çocukları için her şeyi göze alan güçlü bir kadın olduğunu ifade etti.

EŞSİZ BİR SENARYO

Korel, Annem Ankara’nın senaryosunu sürükleyici bir romana benzetti. “Bir senaryo geldiğinde roman gibi elinizden bırakmak istemiyorsanız o iş doğru iştir. Annem Ankara’nın 4 bölümünü arka arkaya okudum ve hiçbir detay konuşmadan ‘evet’ dedim. Samimiyetini, gerçek hikaye olmasını çok sevdim. O yüzden kabul ettim.” dedi.

GERÇEK HAYAT HİKAYESİ

Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ü yıllar sonra aynı projede buluşturan Annem Ankara dizisi, babalık görevinden yoksun kalan Hasan’ın üç erkek çocuğuna bakabilmesi için erken emekli olan Zuhal’in gerçek yaşam hikayesini anlatıyor. Dizinin senaryosu Başak Angigün’e aitken, yönetmen koltuğunda ise Faruk Teber oturuyor.

GÜÇLÜ VE GÖZ DOLDURAN KADRO

Dizinin oyuncu kadrosu, Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün yanı sıra Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler, Güler Ökten gibi önemli isimleri de barındırıyor. Annem Ankara, 20 Kasım Çarşamba günü saat 20:00’de Kanal D ekranlarında başlayacak.